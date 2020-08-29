Мессі і Роналду можуть опинитися в одній команді

Туринський Ювентус зацікавлений у придбанні Ліонеля Мессі. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, Юве, нарівні з ПСЖ, контактував з батьком і агентом Лео Хорхе Мессі.

Раніше повідомлялося, що Хорхе Мессі повідомив керівництву ПСЖ, що його син перейде в Манчестер Сіті.

Екс-гравець городян бельгієць Венсан Компані, який нині очолює Андрелехт, активно залучає аргентинця в манчестерську команду.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Мессі найняв юристів, щоб провести переговори з Барселоною щодо його відходу з команди. Ліонель хоче покинути блаугранас на правах вільного агента, а ось Барселона хоче виручити за гравця сотні мільйонів євро.