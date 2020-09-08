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Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)

Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)
16:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Футбольний клуб Манчестер Юнайтед і технічний спонсор команди Adidas представив новий комплект третьої форми, виконаний в оригінальній розмальовці. Про це повідомляє прес-служба манчестерського клубу.

Нова третя форма команди виконана в білому кольорі з чорними смугами.

Подивитися на фото нової форми МЮ можна на офіційній сторінці twitter манчестерського клубу:

 

Раніше повідомлялося, що лідер Манчестер Юнайтед Гарі Магуайр влип в грандіозний скандал в Греції, а головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт викинув футболіста з національної команди.

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Все по темі:

Форма, Адидас, МЮ, Манчестер Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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