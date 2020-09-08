Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)

Футбольний клуб Манчестер Юнайтед і технічний спонсор команди Adidas представив новий комплект третьої форми, виконаний в оригінальній розмальовці. Про це повідомляє прес-служба манчестерського клубу.