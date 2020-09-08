Манчестерські зебри: Юнайтед представив незвичайний комплект форми (Фото)

Нова третя форма команди виконана в білому кольорі з чорними смугами.
Подивитися на фото нової форми МЮ можна на офіційній сторінці twitter манчестерського клубу:
Never ignored.
Take to the streets in our new @adidasfootball third shirt, available now #MUFC x #ReadyForSport
— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2020
Раніше повідомлялося, що лідер Манчестер Юнайтед Гарі Магуайр влип в грандіозний скандал в Греції, а головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт викинув футболіста з національної команди.