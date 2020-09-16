Гол за три секунди: Марко Ройс увійшов в історію футболу (Відео)

Марко Ройс встановив унікальне досягнення в Кубку Німеччини. (ПОСТ 6)

У понеділок, 14 вересня, відбулося кілька матчів 1/32 фіналу Кубка Німеччини-2021, зокрема Дуйсбург на стадіоні МСВ-Арена приймав дортмундську Боруссію. Підсумком зустрічі стала розгромна перемога гостей з рахунком 0: 5.

Один з голів Джмелів записав до свого активу півзахисник Марко Ройс, який з'явився на полі після заміни. Примітно, що Марко зумів відзначитися лише через три секунди свого перебування на полі. Це взяття воріт стало рекордним в історії Кубка Німеччини.

Відео історичного гола Марко Ройса:

Відзначимо, в цьому поєдинку упав ще один рекорд. Англійська хавбек Боруссії Джуд Беллінгем вразив ворота суперників у віці 17 років і 77 днів, ставши наймолодшим бомбардиром в історії команди. Крім Беллінгема і Ройса за Чорно-жовтих забивали Джейдон Санчо, Торган Азар і Джованні Рейну.

Відеоогляд матчу Дуйсбург - Боруссія Д (0: 5)

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