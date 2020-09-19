На переможця Ліги чемпіонів подали багатомільйонний позов: перші деталі

Роберт Левандовскі, який вчора феєрив в матчі з Шальке-04, влучив у великий скандал.

Польського форварда Баварії Роберта Левандовскі звинуватили в шахрайстві на батьківщині. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією джерела, колишній агент польського бомбардира Цезарі Кухарські вимагає від футболіста компенсацію в розмірі 39 млн польських злотих (€ 8,7 млн). Футбольний функціонер уже подав позов до суду Варшави. За словами Кухарські, Роберт і його дружина Анна незаконно вивели кошти з компанії RL Management і використовували дану грошову масу в особистих цілях. Крім того, ймовірно, що Левандовскі перевів гроші на свій рахунок в Польщі в обхід німецької податкової системи. Сам футболіст в коментарі виданню зазначив, що нічого не знає про цей позов.

У минулому сезоні Роберт став найкращим бомбардиром команди у всіх турнірах, в яких брала участь Німецька Машина. Більш того Баварія зуміла виграти, перемігши в чемпіонаті і Кубку Німеччини, а також вигравши Лігу чемпіонів УЄФА.

Раніше Телеграф повідомляв про неймовірний старт Баварії в Бундеслізі 2020/21. Левандовскі забив один з восьми голів мюнхенців в ворота Шальке.