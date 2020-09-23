Коноплянка: У матчі з нами Рух буде прагнути заробити свої перші очки

Вінгер поділився очікуваннями перед зустріччю.

Крайній півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка висловив свою думку про майбутній матч УПЛ проти Руху.

"У цьому році ми вже проводили з ними товариський поєдинок - хороша команда, яку не варто недооцінювати. Також потрібно враховувати, що Рух ще не набирав очки в чемпіонаті і в матчі з нами буде прагнути заробити свої перші бали в Прем'єр-лізі.

Ми тільки зіграли з луганчанами і втомилися психологічно і фізично, адже ви самі бачили, що зустріч була непростою. Зараз відновлюємося, забуваємо невдачу і готуємося безпосередньо до наступного поєдинку. Детально розбираємо Рух. У нас щільний графік, і легше, коли ти граєш і знаходишся в тонусі. Але і на тренуваннях ми викладаємось, працюємо як можемо ", - сказав вінгер офіційному сайту дончан.