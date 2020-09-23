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Коноплянка: У матчі з нами Рух буде прагнути заробити свої перші очки

Коноплянка: У матчі з нами Рух буде прагнути заробити свої перші очки
14:35 Сьогодні Телеграф
Вінгер поділився очікуваннями перед зустріччю.

Крайній півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка висловив свою думку про майбутній матч УПЛ проти Руху.

"У цьому році ми вже проводили з ними товариський поєдинок - хороша команда, яку не варто недооцінювати. Також потрібно враховувати, що Рух ще не набирав очки в чемпіонаті і в матчі з нами буде прагнути заробити свої перші бали в Прем'єр-лізі.

Ми тільки зіграли з луганчанами і втомилися психологічно і фізично, адже ви самі бачили, що зустріч була непростою. Зараз відновлюємося, забуваємо невдачу і готуємося безпосередньо до наступного поєдинку. Детально розбираємо Рух. У нас щільний графік, і легше, коли ти граєш і знаходишся в тонусі. Але і на тренуваннях ми викладаємось, працюємо як можемо ", - сказав вінгер офіційному сайту дончан.

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УПЛ, РУХ, Євген Коноплянка, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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