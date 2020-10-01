Форвард "Динамо" Фран Соль переходить в чемпіонат Іспанії

Другий форвард київського Динамо залишає клуб напередодні групового раунду Ліги чемпіонів.

Фран Соль з таким трудом перейшов в київське Динамо і тепер з легкістю залишає клуб. Після відходу Кравця Соль є другим форвардом, який залишає команду перед стартом в Лізі чемпіонів.

Іспанський клуб "Тенеріфе" погодив умови оренди нападника. Головною умовою переходу є подальший повноцінний контракт з гравцем. Це буде можливо, якщо Тенеріфе вийде в Ла Лігу, нині команда представляє Сегунду.

Всього з січня 2019 року Соль забив за Динамо 4 голи.

Нагадаємо, Луческу заявляв, що Динамо потрібно буде посилення перед стартом в Лізі чемпіонів.