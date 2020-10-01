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Луческу залишився незадоволений після матчу Динамо - Гент

Луческу залишився незадоволений після матчу Динамо - Гент
Оновлено 07:10 Сьогодні Телеграф
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував результат матчу з Гентом.

Київське Динамо вперше за останні роки пробилося в груповий раунд Ліги чемпіонів. Мірча Луческу виконав своє завдання і прокоментував результат протистояння з бельгійським Гентом (2: 1, 3: 0).

Румунський наставник залишився незадоволений останніми 30 хвилинами матчу, коли рахунок на табло вже був більш, ніж комфортним - 3: 0. Навіть заміни від Містера не допомогли виправити ситуацію.

"Я просив футболістів чотири речі: довгі передачі, втрати м'яча суперника в центрі поля і швидкі контратаки, перекрити правого захисника і його подачі в штрафну, а також не допускати стандартних положень біля наших воріт. До третього забитого м'яча біля наших воріт був, здається, тільки один кутовий, але згодом розслабилися і дозволили супернику зробити багато, що мені не сподобалося. Кожен гравець хотів показати себе, що в результаті приводило до небезпеки біля наших воріт ", - підсумував Луческу.

Але, тим не менше, Луческу привітав усіх з виходом до групового раунду Ліги чемпіонів.

Тепер від України буде два клуби в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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Мирча Луческу, Ліга чемпіонів, ФК Динамо (Київ).

Автор:

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