Жеребкування групового етапу Ліги Європи: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні в Будинку європейського футболу відбудеться жеребкування групового раунду Ліги Європи сезону 2020/2021. "Телеграф Спорт" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Крім того, на заході оголосять ім'я кращого гравця ЛЕ минулої кампанії.
Онлайн-трансляція жеребкування Ліги Європи (початок о 14:00 за київським часом)
Склад учасників, розбитий на чотири кошики
Регламент жеребкування
У груповий етап Ліги Європи безпосередньо потрапили 18 колективів, ще 21 учасник цієї стадії турніру визначились вчора в раунді плей-офф. Крім того, в ЛЄ отримали путівку 6 "невдах" раунду плей-офф Ліги чемпіонів і три команди, що програли в третьому відбірковому раунді ЛЧ (Шлях представників ліг). В результаті 48 команд попередньо були розділені згідно з клубним рейтингом на чотири кошики. Зоря (Луганськ) потрапила в 4 кошик і отримає в суперники більш рейтингові клуби.
За результатами жеребкування 48 команд розподілять на 12 груп. В один квартет не зможуть потрапити колективи з однієї асоціації. Крім того, Виконком УЄФА прийняв рішення розвести українські та російські клуби в єврокубках. Якщо національний чемпіонат делегував в ЛЄ більше двох клубів, то такі команди були розбиті на пари і при жеребкуванні потраплять в різну частину "сітки". Таким чином, УЄФА доб'ється проведення матчів команд з однієї асоціації в різний час (18:55 і 21:00 CET 19:55 і 22:00 за київським часом). Були складені такі пари:
"Арсенал" і "Тоттенхем"
"Наполі" і "Мілан"
"Бенфіка" і "Брага"
"Байєр" і "Хоффенхайм"
"Вільяреал" і "Реал Сосьєдад"
"Гент" і "Стандард"
ПСВ і "Фейєноорд"
"Селтік" і "Рейнджерс"
"Динамо" Загреб і "Рієка"
"Спарта" Прага і "Славія" Прага
"Лудогорець" і ЦСКА Софія
"Рапід" Відень і ЛАСК
ПАОК і АЕК
"Маккабі" Тель-Авів і "Хапоель" Беер-Шева
"Лілль" і "Ніцца"
У прямому ефірі жеребкування можна подивитися в Україні, а також на офіційному сайті УЄФА.
УЄФА вже затвердив розклад групової стадії. За попередніми даними, перший тур пройде 22 жовтня, а завершиться групова стадія ЛЕ 10 грудня.
Також на церемонії відбудеться нагородження кращого гравця Ліги Європи сезону 2019/20. На премію номіновані Евер Банега (Севілья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) і Ромелу Лукаку (Інтер).
Раніше Телеграф повідомляв про результати жеребкування групової стадії ЛЧ 2020/21. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вже прокоментував сформований жереб.