Став відомий склад збірної України на матч з Францією

Шевченко обмежився одним форвардом на матч з французами.

У середу на Стад де Франс відбудеться товариський матч між Францією і Україною. Цей матч повинен був відбутися ще навесні в рамках підготовки до Євро-2020. Але пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи і, навіть, тепер, коли два гравці збірної України захворіли на Covid-2019.

Матч Франція - Україна запланований на 7 жовтня о 22:00.

Заявка збірної України на матч з французами

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Георгій Бущан (Динамо), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (всі - Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун (Гент), Юхим Конопля (Десна).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володомр Шепелев (всі - Динамо), Руслан Малиновський (Аталанта), Євген Макаренко (Кортрейк), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - Ференцварош).

Нападаючий: Роман Яремчук (Гент).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Степаненко і Пятов захворіли на коронавірус.