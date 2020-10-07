Франція - Україна: анонс матчу

Пряма текстова трансляція контрольного матчу Франція - Україна.

У середу, 7 жовтня, збірна України зіграє товариський матч з командою Франції. Зустріч пройде в передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс". "Телеграф Спорт" проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Початок матчу о 22:10 за київським часом.

Перед матчем

Через ситуацію з коронавірусом матч міг бути скасований, але спеціальна комісія підтвердила, що гра відбудеться, про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Напередодні головні тренери команд Андрій Шевченко і Дідьє Дешам провели прес-конференцію, на якій розповіли про ситуацію в розташуванні збірних.

Збірна України підходить до гри не в найкращому настрої, адже в команді стався спалах коронавірусу і ключові гравці не зможуть взяти участь в поєдинку. Лікар збірної України Максим Бецков прокоментував ситуацію в колективі.

Ця зустріч, передбачається, допоможе нашій команді налаштуватися на серйозних суперників в Лізі націй УЄФА. Вже 10-го і 13-го жовтня Жовто-сині приймають в Києві команди Німеччини та Іспанії відповідно. Раніше підопічні Андрія Шевченка у другому сезоні турніру переграли Швейцарію і крупно поступилися Фурії Роха в Мадриді.

Історія зустрічей

Збірні мають небагату історію протистояння. Українці здобули лише одну перемогу у восьми матчах при чотирьох поразок. Єдиний раз Жовто-сині обігравали французів ще в плей-офф відбору на ЧС-2014. У матчі-відповіді підопічних Михайла Фоменка чекало фіаско - 0: 3.

Прогноз букмекерів

Спеціалісти абсолютно не вірять в шанси Дружини, а ситуація з коронавірусом також йде не на користь українцям. На думку букмекерів, Франція - беззаперечний фаворит зустрічі. На її перемогу контори пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,2-1,23. Успіх Жовто-синіх оцінюється коефіцієнтом 15-16, а нічийний результат також малоймовірний - 6-7. Прогноз "Телеграф Спорт" - 2: 0.

Де дивитись

В Україні в прямому ефірі зустріч покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". "Телеграф" проведе live трансляцію поєдинку.

По приїзду до Франції збірна України встигла провести тренування. Заняття проходило під інтенсивним дощем:

Чемпіони світу також не відпочивали:

Напередодні зустрічі з Україною Трибарвні зробили загальнокомандне фото:

В нашій команді через ситуацію з коронавірусом панує не найкраща атмосфера, проте не варто забувати про товариський характер зустрічі. Андрій Шевченко і його підопічні отримали унікальний шанс поборотися з найсильнішим опонентом в особі чемпіонів світу та з урахуванням кадрового дефіциту вболівальники побачать багато нових облич на полі, а тренери випробують гравців.