Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумки гостьового товариського матчу проти Франції (7: 1).

За словами Шевченка, в збірній України дуже багато проблемних позицій і ситуація з довизовом в національну команду на даний момент також є незрозумілою. Зараз тренер розраховує на українську "молодіжку", а також гравців Шахтаря, які після тестування на COVID-19 зможуть приєднатися до Дружини.

"Зараз ситуація в команді дуже складна, але треба знайти вихід з неї", - цитує Шевченка прес-служба УАФ.

Відносно самої гри, то Андрій Миколайович заявив, що всі гравці сприйняли поєдинок з Францією дуже серйозно і всі ті, хто вийшов на поле, намагалися грати. Також фахівець відзначив, що іноді збірна України показувала непоганий футбол (початок 2-го тайму, прим. Ред.).

"Франція - чемпіони світу. На жаль, ми не зуміли привезти свій оптимальний склад, щоб конкурувати з цією збірною".

Шевченко зазначив, що збірна України награла більше ніж на один гол і заслуговувала "кращого для себе рахунку".