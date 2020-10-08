Смішний автогол - в огляді матчу Італія - Молдова (відео)

Не тільки збірна України зганьбилася на старті міжнародних матчів.

Збірна Італії знищила команду Молдови в товариському матчі. Зустріч, що проходила на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції, завершилася з рахунком 6: 0. Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

Італійці на правах фаворита забили гостям шість сухих м'ячів. За Скуадра Адзурра забивали Бріан Крістанте, Франческо Капуто, Доменіко Берарді, дублем відзначився Стефан Ель-Шаараві і забавний автогол записав "в свій актив" В'ячеслав Посмаков.

Відеоогляд матчу Італія - Молдова (6: 0)

Раніше Телеграф повідомляв про поразку збірної України з різницею в 6 м'ячів від команди Франції. Крім того, 7 жовтня, були зіграні Піренейське дербі, а також матч Німеччина - Туреччина.