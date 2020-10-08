Скачать
Четвер, 08.10.2020
Беринчик - Симион: где и когда смотреть бой
Беринчик - Симион: где и когда смотреть бой
Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
Роналду едва не сломал ворота: обзор матча Португалия - Испания (видео)
Форвард Динамо забил гол на международном уровне (видео)
Форвард Динамо забил гол на международном уровне (видео)
Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября
Отбор на Евро-2020: где и когда смотреть матчи 8 октября

Смішний автогол - в огляді матчу Італія - Молдова (відео)

Смішний автогол - в огляді матчу Італія - Молдова (відео)
12:45 Сьогодні Телеграф
Не тільки збірна України зганьбилася на старті міжнародних матчів.

Збірна Італії знищила команду Молдови в товариському матчі. Зустріч, що проходила на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції, завершилася з рахунком 6: 0. Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

Італійці на правах фаворита забили гостям шість сухих м'ячів. За Скуадра Адзурра забивали Бріан Крістанте, Франческо Капуто, Доменіко Берарді, дублем відзначився Стефан Ель-Шаараві і забавний автогол записав "в свій актив" В'ячеслав Посмаков.

Відеоогляд матчу Італія - Молдова (6: 0)

Раніше Телеграф повідомляв про поразку збірної України з різницею в 6 м'ячів від команди Франції. Крім того, 7 жовтня, були зіграні Піренейське дербі, а також матч Німеччина - Туреччина.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)
02 Смішний автогол - в огляді матчу Італія - Молдова (відео)
03 Форвард Динамо забив гол на міжнародному рівні (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся