Ліга націй: де і коли дивитися матчі 11 жовтня

У неділю в Лізі націй буде на що подивитися.

У неділю, 11 жовтня, відбудеться великий ігровий день в Лізі націй. В рамках матчів 3-го туру групового етапу пройдуть 20 матчів. У центральних іграх туру зійдуться Англія і Бельгія, Польща та Італія, а також Франція і Португалія. Частина матчів покажуть в прямому ефірі в Україні.

Розклад матчів Ліги націй УЄФА за 11 жовтня

Ліга націй УЄФА - Ліга А

19:00 Англія - Бельгія - Футбол 1

19:00 Боснія і Герцеговина - Нідерланди - Футбол 2

19:00 Хорватія - Швеція - Футбол 3

21:45 Ісландія - Данія

21:45 Польща - Італія - Футбол 2

21:45 Франція - Португалія - Футбол 1

Ліга націй УЄФА - Ліга B

16:00 Ірландія - Уельс - Футбол 1

19:00 Норвегія - Румунія

19:00 Фінляндія - Болгарія

21:45 Ізраїль - Чехія

21:45 Росія - Туреччина

21:45 Північна Ірландія - Австрія - Футбол 3

21:45 Сербія - Угорщина

21:45 Шотландія - Словаччина

Ліга націй УЄФА - Ліга C

16:00 Казахстан - Албанія - Футбол 2

19:00 Вірменія - Грузія

19:00 Литва - Білорусь

19:00 Естонія - Північна Македонія

21:45 Греція - Молдова

21:45 Косово - Словенія