Ліга націй: де і коли дивитися матчі 11 жовтня

У неділю, 11 жовтня, відбудеться великий ігровий день в Лізі націй. В рамках матчів 3-го туру групового етапу пройдуть 20 матчів. У центральних іграх туру зійдуться Англія і Бельгія, Польща та Італія, а також Франція і Португалія. Частина матчів покажуть в прямому ефірі в Україні.
Розклад матчів Ліги націй УЄФА за 11 жовтня
Ліга націй УЄФА - Ліга А
19:00 Англія - Бельгія - Футбол 1
19:00 Боснія і Герцеговина - Нідерланди - Футбол 2
19:00 Хорватія - Швеція - Футбол 3
21:45 Ісландія - Данія
21:45 Польща - Італія - Футбол 2
21:45 Франція - Португалія - Футбол 1
Ліга націй УЄФА - Ліга B
16:00 Ірландія - Уельс - Футбол 1
19:00 Норвегія - Румунія
19:00 Фінляндія - Болгарія
21:45 Ізраїль - Чехія
21:45 Росія - Туреччина
21:45 Північна Ірландія - Австрія - Футбол 3
21:45 Сербія - Угорщина
21:45 Шотландія - Словаччина
Ліга націй УЄФА - Ліга C
16:00 Казахстан - Албанія - Футбол 2
19:00 Вірменія - Грузія
19:00 Литва - Білорусь
19:00 Естонія - Північна Македонія
21:45 Греція - Молдова
21:45 Косово - Словенія