Кращий пенальті в історії: футболіст забив 11-метровий удар, "зав'язуючи шнурки" (Відео)

Футболіст прославився на весь світ, виконавши незвичайний хитрющо 11-метровий удар.

Перед самим ударом гравець вирішив схитрувати і нахилився до м'яча, як ніби зараз почне зав'язувати шнурки, проте потім блискавично і потужно пробив у кут воріт. Воротар, схоже, навіть не зрозумів, що сталося.

Відео з цікавим пенальті розмістив на своїй сторінці в instagram популярний футбольний паблік 433, супроводивши його коментарем: "А слабо чи виконати такий 11-метровий удар в матчі".

За три дні ролик набрав понад 500 тисяч лайків. Користувачі шоковані, що виконуючий пенальті гравець завдав такий сильний удар фактично без замаху.

Відео незвичайного пенальті:

Переглянути цей допис в Instagram Would you dare to do this in a match @jordanwebber96 Допис, поширений 433 (@433) 17 Жов 2020 р. о 4:01 PDT

Відзначимо, оригінальний ролик цього взяття воріт був завантажений в мережу близько чотирьох років тому.

Переглянути цей допис в Instagram @thesportbible @leetrundle10 calm down Допис, поширений Jordan (@jordanwebber96) 4 Гру 2016 р. о 10:02 PST

Раніше Телеграф повідомляв про дивовижний взяття воріт в нижчої ліги чемпіонату Россіі.