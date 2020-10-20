Кращий пенальті в історії: футболіст забив 11-метровий удар, "зав'язуючи шнурки" (Відео)

Перед самим ударом гравець вирішив схитрувати і нахилився до м'яча, як ніби зараз почне зав'язувати шнурки, проте потім блискавично і потужно пробив у кут воріт. Воротар, схоже, навіть не зрозумів, що сталося.
Відео з цікавим пенальті розмістив на своїй сторінці в instagram популярний футбольний паблік 433, супроводивши його коментарем: "А слабо чи виконати такий 11-метровий удар в матчі".
За три дні ролик набрав понад 500 тисяч лайків. Користувачі шоковані, що виконуючий пенальті гравець завдав такий сильний удар фактично без замаху.
Відео незвичайного пенальті:
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Відзначимо, оригінальний ролик цього взяття воріт був завантажений в мережу близько чотирьох років тому.
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Раніше Телеграф повідомляв про дивовижний взяття воріт в нижчої ліги чемпіонату Россіі.