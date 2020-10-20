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Вівторок, 20.10.2020
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Кращий пенальті в історії: футболіст забив 11-метровий удар, "зав'язуючи шнурки" (Відео)

Кращий пенальті в історії: футболіст забив 11-метровий удар, "зав'язуючи шнурки" (Відео)
16:21 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Футболіст прославився на весь світ, виконавши незвичайний хитрющо 11-метровий удар.

Перед самим ударом гравець вирішив схитрувати і нахилився до м'яча, як ніби зараз почне зав'язувати шнурки, проте потім блискавично і потужно пробив у кут воріт. Воротар, схоже, навіть не зрозумів, що сталося.

Відео з цікавим пенальті розмістив на своїй сторінці в instagram популярний футбольний паблік 433, супроводивши його коментарем: "А слабо чи виконати такий 11-метровий удар в матчі".

За три дні ролик набрав понад 500 тисяч лайків. Користувачі шоковані, що виконуючий пенальті гравець завдав такий сильний удар фактично без замаху.

Відео незвичайного пенальті:

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Would you dare to do this in a match @jordanwebber96

Допис, поширений 433 (@433)

Відзначимо, оригінальний ролик цього взяття воріт був завантажений в мережу близько чотирьох років тому.

 
 
 
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@thesportbible @leetrundle10 calm down

Допис, поширений Jordan (@jordanwebber96)

Раніше Телеграф повідомляв про дивовижний взяття воріт в нижчої ліги чемпіонату Россіі.

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Пенальти.

Автор:

Телеграф
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