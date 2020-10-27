Луческу вважає, що у нього немає проблем з фанатами "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив своє рішення очолити київський клуб після 12 років проведених в таборі головного суперника віце-чемпіонів України - донецького Шахтаря.

За словами румунського фахівця, він, покинувши збірну Туреччини, скучив за роботою. Отримавши пропозицію з України, де він завжди відчував себе добре, Луческу вирішив зв'язати себе з Динамо і розкрити потенціал молодих гравців киян. Крім того, йому хотілося допомогти команді у важкий момент.

"Шахтар став для мене дивною історією, але це в минулому. У Динамо був важкий момент, тому я хотів зробити щось хороше для команди", - наводить слова Луческу dynamo.kiev.ua.

Також Містер торкнувся питання непростих відносин з ультрас Динамо. Луческу вважає, що вболівальники киян повинні оцінити його сміливість, адже не кожен зважиться на такий виклик в 75 років. Фахівець упевнений, що незабаром фанати, радикально налаштовані проти нього, передумають і він зможе працювати день за днем на благо Динамо.

"У мене немає проблем з фанатами. Я розумію, що це завдання вирішить не кожен. Я сподіваюся, що фанати передумають і оцінять мою сміливість", - розповів Луческу.