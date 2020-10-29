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Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Оновлено 12:58 Сьогодні Телеграф Фото: Твіттер manutd

Манчестер Юнайтед приймав РБ Лейпциг в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21. Зустріч, що проходила на "Олд Траффорд", завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5: 0.

За МЮ забивали Мейсон Грінвуд, Антоні Марсьяль і хет-триком відзначився Маркус Рашфорд, при чому чотири голи глядачі побачили в заключні 25 хвилин гри.

Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0

Голи: Грінвуд 21 ', Рашфорд 76', 78 ', 90 + 2', Мартіаль 86 '

Ця перемога вивела Червоних Дияволів в одноосібні лідери квартету H, РБ за різницею м'ячів опустився нижче ПСЖ, а Істанбул ББ поки очок не набирав. У наступному турі Манчестер відправиться в гості до Башакшехіру, а німці приймуть ПСЖ, повторивши півфінальний матч минулої Ліги чемпіонів. Обидві зустрічі пройдуть 4 листопада.

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Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Ліга чемпіонів.

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