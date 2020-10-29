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Феноменальний гол Дембеле і невезіння Мората - в огляді матчу Ювентус - Барселона (відео)

Феноменальний гол Дембеле і невезіння Мората - в огляді матчу Ювентус - Барселона (відео)
Оновлено 13:24 Сьогодні Телеграф Фото: Твіттер juventusfc

Ювентус в рамках матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 приймав Барселону. Зустріч, що проходила в Турині на "Ювентус Стедіум", завершилася перемогою гостей з рахунком 0: 2.

Гості вже в дебюті першого тайму відкрили рахунок зусиллями Усмана Дембеле, який зважився на дальній удар. М'яч після пострілу француза зачепив захисника і по хитромудрій траєкторії залетів за комір Щенсни. Ювентус у відповідь забив тричі, але всі три голи Мората були скасовані через офсайд. Під завісу поєдинку другу жовту картку "заробив" Демірал і Барселона в більшості добила Ювентус. На 91-й хвилині Ліонель Мессі реалізував пенальті, призначений за фол на Ансуї Фаті.

Раніше, в паралельному матчі групи G Динамо і Ференцварош поділили очки. Таким чином, каталонська Барселона очолила турнірну таблицю, а Ювентус залишився другим.

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Барселона, Ювентус, Ліга чемпіонів.

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