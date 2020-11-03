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Шахтар - Боруссія М: де і коли дивитися матч

Шахтар - Боруссія М: де і коли дивитися матч
11:25 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтар

У вівторок, 3 листопада, Шахтар в рамках матчу 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21 прийме менхенгладбахську Боруссію. Зустріч пройде в Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:55 за місцевим часом.

У прямому ефірі в Україні матч Шахтар - Боруссія М покаже телеканал "Футбол 1". Крім того, прямі трансляції в мережі будуть доступні на сервісах oll.tv і megogo. "Телеграф Спорт" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, в якій оперативно будуть додаватися відео кращих моментів зустрічі.

Телеграф нагадує, що за підсумками двох турів Шахтар сенсаційно лідирує в групі B, випереджаючи Інтер, Реал і Боруссію. Раніше Гірники несподівано обіграли Реал і вистояли в матчі з Інтером.

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Раніше Телеграф повідомляв, що МОЗ заборонило присутність вболівальником на матчі Шахтар - Боруссія М і донецький клуб почав процедуру повернення квитків.

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ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Боруссия М, ФК Шахтар, Ліга чемпіонів.

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