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Неділя, 01.11.2020
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Так забиває тільки Ібрагімович: огляд матчу Удінезе - Мілан (відео)

Так забиває тільки Ібрагімович: огляд матчу Удінезе - Мілан (відео)
Оновлено 19:11 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер acmilan

У неділю, 1 листопада, Удінезе в рамках 6-го туру Серії А 2020/21 брав Мілан. Зустріч, що проходила на стадіоні "Фріулі", завершилася з рахунком 1: 2 на користь гостей.

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Россонері відкрили рахунок у грі вже на 18-й хвилині: Франк Кессі після скидки партнера шикарним ударом в дотик пробив точно в кут воріт. Господарі відігралися зусиллями Родріго Де Пауля, який на 48-й хвилині реалізував 11-метровий удар. На щастя для Мілана, в команді є футболіст, який робить різницю - Златан Ібрагімович. Зоряний швед на 83-й хвилині після відскоку в чужій штрафній в акробатичному стрибку створив гол-красень ударом через себе - воротар і захисники Удінезе перешкодити Ібрі не зуміли.

Ця перемога вивела Мілан (16 очок) в лідери Серії А. Удінезе, в свою чергу, c 3 балами в активі борсається на 18-му місці в турнірній таблиці італійської першості. У наступному турі Мілан прийме Верону (08.11.2020), а фріульці відправляться в гості до Сассуоло (06.11.2020).

Раніше Телеграф повідомляв, що Манчестер Юнайтед приймав РБ Лейпциг у межах матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.

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Все по темі:

ФК Удинезе, ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол.

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Телеграф
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