Динамо - Шахтар: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У неділю, 8 листопада, Динамо в межах центрального матчу дев'ятого туру української Прем'єр-ліги сезону 2020/21 приймає Шахтар. Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00 за місцевим часом. Пряма відеотрансляція зустрічі доступна в плеєрі нижче.

Пряма відеотрансляція матчу Динамо - Шахтар

Київський клуб підходить до гри в якості лідера першості України, набравши 20 очок. У Шахтаря, який невпевнено почав захист титулу - на чотири бали менше. У разі поразки і навіть нічиєї, Гірники ризикують не наздогнати підопічних Мірчі Луческу під час сезону, а тому донеччани будуть атакувати і атакувати багато - буде цікаво.

Раніше Телеграф розповідав, що Луческу вважає, що у нього немає проблем з фанатами "Динамо".