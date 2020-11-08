У збірної Росії відхрестилися від Дзюби після зливу інтимного відео футболіста

У мережі спливло інтимне відео, на якому самозадовольнився, ймовірно, нападник Зеніту і збірної Росії Артем Дзюба. Після поширення даного відео в Інтернеті форвард закрив доступ до коментарів у себе в соцмережах. А зараз з'явилася реакція тренерського штабу збірної РФ.

У підсумку, футболіста вирішили не брати в команду на найближчі матчі. У збірної Росії відзначили, що не хочуть піддавати команду і гравця сторонніми емоціями і хочуть зосередитися на підготовці, - передає telegram-канал збірної РФ з футболу. У листопаді у команди Росії заплановані три гри: товариський поєдинок з Молдовою, а також ігри Ліги націй з Туреччиною і Сербією.

Кадри з Дзюбою розтиражували на всіх можливих платформах, зокрема коротка версія доступна на Youtube (Відео 18+)

Раніше повідомлялося, що в неділю, 8 листопада, Динамо в межах центрального матчу дев'ятого туру української Прем'єр-ліги сезону 2020/21 приймає Шахтар.