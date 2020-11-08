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Неділя, 08.11.2020
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Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Лаціо (відео)

Гол Роналду не допоміг Ювентусу здолати Лаціо (відео)
Оновлено 17:09 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер juventusfc

У неділю, 8 листопада, Лаціо в межах центрального матчу 7-го туру чемпіонату Італії сезону 2020/21 брав Ювентус. Зустріч, що проходила на "Стадіо Олімпіко" в Римі, завершилася з рахунком 1: 1.

На початку першого тайму з гостей відзначився Кріштіану Роналду, який замкнув простріл справа у виконанні Куадрадо. Господарі зуміли відігратися лише в компенсований час зусиллями Феліпе Кайседо, який вдало пробив з розвороту прямо в кут воріт Щенсни.

Цей результат залишив Ювентус (13 очок) на третьому місці в турнірній таблиці Серії А, Лаціо (11 очок) піднявся на 9-ту позицію. У наступному турі чемпіони Італії візьмуть Кальярі (21.11.20), а Орли відправляться в гості до Кротоні (21.11.20)

Телеграф нагадує, що у неділю, 8 листопада, Динамо у межах центрального матчу 9-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2020/21 прийме донецький Шахтар.

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ФК Ювентус, ФК Лацио, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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