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Де і коли дивитися українське Ель Класіко Динамо - Шахтар

Де і коли дивитися українське Ель Класіко Динамо - Шахтар
Оновлено 16:30 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтар

У неділю, 8 листопада, Динамо у межах центрального матчу 9-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2020/21 прийме донецький Шахтар. Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00 за місцевим часом.

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У прямому ефірі в Україні гру Динамо - Шахтар покажете телеканал "2 + 2". Крім того, відеотрансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті. Посилання на відеотрансляцію матчу з'явиться тут ближче до початку зустрічі.

Телеграф нагадує, що Динамо впевнено лідирує в чемпіонаті України, а відставання Гірників від киян становить вже 4 бали. У разі успіху, Мірча Луческу зробить вагому заявку на перемогу своєї команди на внутрішній арені.

На нашому сайті також доступна онлайн відеотрансляція матчу Динамо - Шахтар чемпіонату України.

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Футбол, УПЛ, ФК Шахтар, ФК Динамо (Київ).

Автор:

Телеграф
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