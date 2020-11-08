Манчестер Сіті і Ліверпуль розкатали нічию з двома пенальті (відео)

У неділю, 8 листопада, Манчестер Сіті приймав Ліверпуль у межах центрального матчу 8-го туру чемпіонату Англії з футболу 2020/21. Зустріч відбулась на стадіоні "Етіхад" і завершилася з рахунком 1: 1.

У першому таймі команди обмінялися голами, а також пенальті, при чому Сіті свій 11-метровий удар не реалізували (Кевін Де Брейне промахнувся по воротах, - прим. Ред.). Відкрив рахунок Мохаммед Салах на 13-й хвилині, який реалізував пенальті, призначений за фол Уокера. Відігралися господарі на 31-й хвилині: Де Брейне прокинув м'яч в штрафну, а Габріель Жезус розвернувся і замкнув передачу партнера.

Відео голу Салаха:

Відео голу Жезуса:

Після цього матчу Червоні (17 очок) зберегли за собою третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а Городяни (12 очок) піднялися на 11-ю позицію. У наступному турі мерсисайдці візьмуть Лестер Сіті, а манчестерський колектив вирушить у гості до Тоттенхему. Обидві зустрічі заплановані на 21 листопада.

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