Виграв ковід: незадоволений Луческу різко відповів журналісту після розгрому від "Шахтаря"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу болісно сприйняв розгромної поразки від свого колишнього клубу - донецького "Шахтаря". Нагадаємо, матч закінчився з рахунком 3: 0 на користь гірників.

У підтрибунному приміщенні журналісти хотіли поспілкуватися з Луческу, проте він гнівно "відшив" представників ЗМІ. Не відповів також головний тренер "Динамо" на питання про чергову червону картку капітана киян Сергія Сидорчука.

"Виграв ковід", - різко сказав Мірча Луческу.

Як повідомляв "Телеграф", перемога "Шахтаря" наблизила донеччан до лідера Чемпіонату - "Динамо". Розрив між командами складає всього одне очко. У матчі за суперкубок України в кінці серпня "Динамо" виграло у "Шахтаря".