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Виграв ковід: незадоволений Луческу різко відповів журналісту після розгрому від "Шахтаря"

Виграв ковід: незадоволений Луческу різко відповів журналісту після розгрому від "Шахтаря"
11:36 Сьогодні Телеграф

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу болісно сприйняв розгромної поразки від свого колишнього клубу - донецького "Шахтаря". Нагадаємо, матч закінчився з рахунком 3: 0 на користь гірників.

У підтрибунному приміщенні журналісти хотіли поспілкуватися з Луческу, проте він гнівно "відшив" представників ЗМІ. Не відповів також головний тренер "Динамо" на питання про чергову червону картку капітана киян Сергія Сидорчука.

"Виграв ковід", - різко сказав Мірча Луческу.

Як повідомляв "Телеграф", перемога "Шахтаря" наблизила донеччан до лідера Чемпіонату - "Динамо". Розрив між командами складає всього одне очко. У матчі за суперкубок України в кінці серпня "Динамо" виграло у "Шахтаря".

Динамо - Шахтар: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

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Все по темі:

Мирча Луческу, ФК Шахтар, ФК Динамо (Київ).

Автор:

Телеграф
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