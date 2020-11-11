Скачать
Четвер, 12.11.2020
Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
Франция за три минуты сенсационно проиграла Финляндии (видео)
Франция за три минуты сенсационно проиграла Финляндии (видео)
Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября
Футбол: результаты товарищеских матчей 11 ноября
Шевченко объяснил вратарский ляп Лунина состоянием газона (Видео)
Шевченко объяснил вратарский ляп Лунина состоянием газона (Видео)

Лунін пропустив від Польщі курйозний гол у стилі Шовковського (відео)

Лунін пропустив від Польщі курйозний гол у стилі Шовковського (відео)
Оновлено 23:08 Ср, 11 Листопад 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр із відео

Збірна України у ці хвилини грає на виїзді в товариському поєдинку з командою Польщі. Після першого тайму рахунок 1: 0 на користь господарів.

На 40-й хвилині поєдинку поляки вийшли вперед зусиллями Кшиштофа Пентекост. Форвард Герти забив гол після дурнуватій помилки воротаря Андрія Луніна, який подарував м'яч Зелінський, що потім призвело до удару Пентекост по порожніх воротах.

Відео голу Пентекост:

Цей пропущений м'яч нагадав українцям про гол у ворота Олександра Шовковського в матчі зі Словенією.

Раніше Шевченко озвучив головну проблему збірної України перед матчем з Польщею

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Андрій Лунін, Збірна Польщі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Польща - Україна: коли і де дивитися товариський матч
02 Боксер-суперваговик може втратити значний гонорар через симуляцію нокауту (відео)
03 Шевченко озвучив головну проблему збірної України перед матчем з Польщею
04 Лунін пропустив від Польщі курйозний гол у стилі Шовковського (відео)
05 Виграв ковід: незадоволений Луческу різко відповів журналісту після розгрому від "Шахтаря"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся