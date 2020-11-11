Лунін пропустив від Польщі курйозний гол у стилі Шовковського (відео)

Збірна України у ці хвилини грає на виїзді в товариському поєдинку з командою Польщі. Після першого тайму рахунок 1: 0 на користь господарів.

На 40-й хвилині поєдинку поляки вийшли вперед зусиллями Кшиштофа Пентекост. Форвард Герти забив гол після дурнуватій помилки воротаря Андрія Луніна, який подарував м'яч Зелінський, що потім призвело до удару Пентекост по порожніх воротах.

Відео голу Пентекост:

Цей пропущений м'яч нагадав українцям про гол у ворота Олександра Шовковського в матчі зі Словенією.

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