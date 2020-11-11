Шевченко озвучив головну проблему збірної України перед матчем з Польщею

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що в команді є проблемна позиція, вказавши на правий фланг оборони. Спеціаліст зазначив, що шість замін в товариській грі з Польщею дадуть йому можливість переглянути кількох гравців на цій позиції.

"У нас є проблематика на правому фланзі. Будемо шукати варіанти і можливості. Подивимося, може спробуємо когось поміняти позиціями. Добре, що сьогодні буде доступно шість замін. Це дасть нам можливість варіювати склад і випускати свіжих гравців, коли це знадобиться", - розповів Шевченко в коментарі для Футбол NEWS.

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