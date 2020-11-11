Польща - Україна: коли і де дивитися товариський матч

У середу, 11 листопада, збірна України проведе гостьовий товариський матч з командою Польщі. Зустріч пройде в Хожуві на стадіоні "Шльонський" і почнеться о 21:45 за київським часом.

У прямому ефірі матч Україна - Польща покажуть телеканали "Футбол 1" і "Україна". У мережі трансляція в режимі-live буде також доступна на сервісі oll.tv, а "Телеграф Спорт" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння. Також на нашому сайті оперативно будуть з'являтися відео кращих моментів зустрічі.

Раніше Телеграф повідомляв, що незадоволений Луческу різко відповів журналісту після розгрому від "Шахтаря".