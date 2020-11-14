Німеччина - Україна: де і коли дивитися матч Ліги націй

У найближчу суботу, 14 листопада, збірна Німеччини в рамках матчу 5-го туру Ліги націй УЄФА прийме команду України. Зустріч пройде в Лейпцигу на "Ред Булл Арені" і почнеться о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі в Україні гру покажуть піт ТВ два телеканали.

У прямому ефірі в Україні гостьовий поєдинок з Німеччиною покажуть телеканали "Футбол 1" і "Україна". Крім того, гра буде доступна в мережі в режимі-live на сервісі oll.tv (без передплати, - прим. Ред.). "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, в якій оперативно будуть додаватися відео кращих моментів.

Раніше Телеграф розповідав, що Шевченко озвучив головну проблему збірної України перед матчем із Польщею.

Нагадаємо, у своїх останніх матчах українці і німці не вразили. Німеччина, хоч і перемогла Чехію, але зробила це непереконливо. Жовто-сині, в свою чергу, програли полякам. УКиєві німці мінімально здолали українців завдяки воротарському ляпу Бущана.