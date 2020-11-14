Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 листопада

У суботу, 14 листопада, в Лізі націй УЄФА стартують матчі п'ятого туру, зокрема, збірна України проведе виїзну зустріч з Німеччиною. Крім того, в Лізі А буде зіграно ще декілька цікавих ігор. З розкладом трансляцій поєдинків ігрового дня можна ознайомитися нижче.
Розклад матчів Ліги націй УЄФА за 14 листопада:
Ліга націй УЄФА - Ліга A
Ліга націй УЄФА - Ліга C
Ліга націй УЄФА - Ліга D
Крім того, за всіма матчами в режимі-live можна спостерігати на сервісі oll.tv (без передплати, - прим. Ред.).
Читайте у матеріалі Телеграф: Німеччина - Україна: де і коли дивитися матч Ліги націй.