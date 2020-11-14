Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 листопада

У суботу, 14 листопада, в Лізі націй УЄФА стартують матчі п'ятого туру, зокрема, збірна України проведе виїзну зустріч з Німеччиною. Крім того, в Лізі А буде зіграно ще декілька цікавих ігор. З розкладом трансляцій поєдинків ігрового дня можна ознайомитися нижче.

Розклад матчів Ліги націй УЄФА за 14 листопада:

Ліга націй УЄФА - Ліга A

21:45 Німеччина - Україна - Футбол 1, Україна

21:45 Португалія - Франція - Футбол 3

21:45 Швейцарія - Іспанія - Футбол 2

21:45 Швеція - Хорватія

Ліга націй УЄФА - Ліга C

19:00 Азербайджан - Чорногорія - Футбол 2

19:00 Кіпр - Люксембург - Футбол 3

Ліга націй УЄФА - Ліга D

16:00 Мальта - Андорра - Футбол 2

16:00 Сан-Марино - Гібралтар - Футбол 3

19:00 Латвія - Фарерські острови

Крім того, за всіма матчами в режимі-live можна спостерігати на сервісі oll.tv (без передплати, - прим. Ред.).

Читайте у матеріалі Телеграф: Німеччина - Україна: де і коли дивитися матч Ліги націй.