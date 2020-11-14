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Німеччина - Україна: Шевченко відкинув одного футболіста з заявки на гру

Німеччина - Україна: Шевченко відкинув одного футболіста з заявки на гру
Оновлено 14:01 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Сьогодні, 14 листопада, збірна України у межах матчу 5-го туру групового раунду Ліги націй УЄФА проведе гостьовий поєдинок з командою Німеччини. Напередодні зустрічі стала відома фінальна заявка Жовто-синіх на гру.

За інформацією офіційного сайту Української асоціації футболу (УАФ), головний тренер збірної України Андрій Шевченко виключив із заявки лише одного гравця - воротаря Ворскли Дмитра Різника. Таким чином, до матчу з німцями готуватимуться 20 футболістів.

Заявка збірної України на гру Ліги націй з Німеччиною:

  • Воротарі: П'ятов, Лунін, Паньків
  • Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондар, Михайличенко, Матвієнко
  • Півзахисники: Степаненко, Малиновський, Марлос, Харатін, Зінченко, Макаренко, Зубков
  • Нападники: Яремчук, Мораес

Телеграф нагадує, що матч Німеччина - Україна відбудеться в Лейпцигу і почнеться о 21:45 за київським часом. Гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на двох телеканалах.

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Все по темі:

Футбол, Збірна України, Андрій Шевченко, Збірна Німеччини, Ліга націй УЄФА.

Автор:

Телеграф
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