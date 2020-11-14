Німеччина - Україна: Шевченко відкинув одного футболіста з заявки на гру

Сьогодні, 14 листопада, збірна України у межах матчу 5-го туру групового раунду Ліги націй УЄФА проведе гостьовий поєдинок з командою Німеччини. Напередодні зустрічі стала відома фінальна заявка Жовто-синіх на гру.

За інформацією офіційного сайту Української асоціації футболу (УАФ), головний тренер збірної України Андрій Шевченко виключив із заявки лише одного гравця - воротаря Ворскли Дмитра Різника. Таким чином, до матчу з німцями готуватимуться 20 футболістів.

Заявка збірної України на гру Ліги націй з Німеччиною:

Воротарі : П'ятов, Лунін, Паньків

: П'ятов, Лунін, Паньків Захисники : Соболь, Забарний, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондар, Михайличенко, Матвієнко

: Соболь, Забарний, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондар, Михайличенко, Матвієнко Півзахисники : Степаненко, Малиновський, Марлос, Харатін, Зінченко, Макаренко, Зубков

: Степаненко, Малиновський, Марлос, Харатін, Зінченко, Макаренко, Зубков Нападники: Яремчук, Мораес

Телеграф нагадує, що матч Німеччина - Україна відбудеться в Лейпцигу і почнеться о 21:45 за київським часом. Гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на двох телеканалах.