Букмекери знову не дають шансів Україні: прогноз на гру Ліги націй з Німеччиною

У суботу, 14 листопада, збірна України проведе ключовий матч групового раунду Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини. Гра пройде на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу і почнеться о 21:45 за київським часом. Напередодні зустрічі букмекери оцінили шанси команд.

На думку фахівців, найреальнішим результатом зустрічі є перемога господарів (коефіцієнт 1,20-1,25). Успіх Жовто-синіх малоймовірний (коефіцієнт 10,50-13,50). На нічию букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 6,00-7,20.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА Німеччина - Україна (дані за 14 листопада):

Парі-Матч: (перемога Німеччини 1,22 - нічия 7,00 - перемога України 13,50)

Фаворит: (1,25 - 7,20 - 10,50)

William Hill: (1,20 - 6,00 - 12,00)

Прогноз "Телеграф Спорт" 2: 0.

Зазначимо, не дивлячись на гнітючий прогноз, збірна України вже демонструвала, що може перемагати навіть у випадку безнадійних котирувань з боку букмекерів. Наприклад, так було і в жовтневій грі з Іспанією.

Телеграф нагадує, що головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев визначився з фінальною заявкою на матч 5-го туру Ліги націй УЄФА з командою України.