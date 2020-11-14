Букмекери знову не дають шансів Україні: прогноз на гру Ліги націй з Німеччиною

У суботу, 14 листопада, збірна України проведе ключовий матч групового раунду Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини. Гра пройде на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу і почнеться о 21:45 за київським часом. Напередодні зустрічі букмекери оцінили шанси команд.
На думку фахівців, найреальнішим результатом зустрічі є перемога господарів (коефіцієнт 1,20-1,25). Успіх Жовто-синіх малоймовірний (коефіцієнт 10,50-13,50). На нічию букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 6,00-7,20.
Прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА Німеччина - Україна (дані за 14 листопада):
Прогноз "Телеграф Спорт" 2: 0.
Зазначимо, не дивлячись на гнітючий прогноз, збірна України вже демонструвала, що може перемагати навіть у випадку безнадійних котирувань з боку букмекерів. Наприклад, так було і в жовтневій грі з Іспанією.
Телеграф нагадує, що головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев визначився з фінальною заявкою на матч 5-го туру Ліги націй УЄФА з командою України.