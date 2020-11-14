Німеччина - Україна: Лев визначився із заявкою на гру Ліги націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев визначився з фінальною заявкою на матч 5-го туру Ліги націй УЄФА з командою України. Готуватися до гри продовжують 23 футболісти Бундестім.

Заявка збірної Німеччини на матч з Україною:

1. Мануель Нойер, 2. Робін Кох, 3. Фелікс Удуокаі, 4. Маттіас Гинтер, 5. Джонатан Та, 6. Флоріан Нойхаус, 7. Надим Амірі, 9. Тімо Вернер, 10. Юліан Брандт, 11. Лука Вальдшмідт, 12. Бернд Лено, 13. Філіп Макс, 14. Бенжамін Хенрікс, 15. Ніклас Зюле, 16. Антоніо Рюдігер, 17. Ніклас Штарк, 18. Леон Горецький, 19. Лерой Сані, 20. Серж Гнабрі, 21. Ілкай Гюндоган, 22. Кевін Трапп, 23. Махмут Дауд.

Раніше заявку на гру з німцями назвав Андрій Шевченко.

Матч Ліги націй УЄФА почнеться в суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом. Раніше Телеграф повідомляв про те, де і коли дивитися поєдинок.