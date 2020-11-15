Ліга націй: де і коли дивитися матчі 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, в Лізі націй УЄФА відбудеться великий ігровий день. У центральному поєдинку туру Бельгія прийме Англію. Також варто відзначити перенесення матчу Румунія - Норвегія, яка не відбудеться через рішення норвезької влади не випускати збірну з країни. З розкладом всіх поєдинків за 15 листопада можна ознайомитися нижче.
Розклад матчів Ліги націй за 15 листопада:
Ліга націй УЄФА - Ліга A
Ліга націй УЄФА - Ліга B
Ліга націй УЄФА - Ліга C
Крім того, за всіма матчами Ліги націй УЄФА можна спостерігати в режимі-live на сервісі oll.tv (потрібна підписка, - прим. Ред.).
З результатами та відеоогляди матчів Ліги націй за 14 листопада можна ознайомитися у нас на сайті.