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Неділя, 15.11.2020
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Ліга націй: де і коли дивитися матчі 15 листопада

Ліга націй: де і коли дивитися матчі 15 листопада
Оновлено 13:11 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Сьогодні, 15 листопада, в Лізі націй УЄФА відбудеться великий ігровий день. У центральному поєдинку туру Бельгія прийме Англію. Також варто відзначити перенесення матчу Румунія - Норвегія, яка не відбудеться через рішення норвезької влади не випускати збірну з країни. З розкладом всіх поєдинків за 15 листопада можна ознайомитися нижче.

Розклад матчів Ліги націй за 15 листопада:

Ліга націй УЄФА - Ліга A

  • 19:00 Нідерланди - Боснія і Герцеговина - Футбол 1
  • 21:45 Бельгія - Англія - Футбол 1
  • 21:45 Данія - Ісландія
  • 21:45 Італія - Польща - Футбол 2

Ліга націй УЄФА - Ліга B

  • 16:00 Словаччина - Шотландія - Футбол 1
  • 19:00 Болгарія - Фінляндія
  • 19:00 Туреччина - Росія - Футбол 3
  • 19:00 Уельс - Ірландія - Футбол 2
  • 21:45 Австрія - Північна Ірландія - Футбол 3
  • 21:45 Угорщина - Сербія
  • Румунія - Норвегія - перенесений
  • 21:45 Чехія - Ізраїль

Ліга націй УЄФА - Ліга C

  • 16:00 Північна Македонія - Естонія - Футбол 2
  • 19:00 Албанія - Казахстан
  • 19:00 Білорусь - Литва
  • 19:00 Грузія - Вірменія
  • 21:45 Молдова - Греція
  • 21:45 Словенія - Косово

Крім того, за всіма матчами Ліги націй УЄФА можна спостерігати в режимі-live на сервісі oll.tv (потрібна підписка, - прим. Ред.).

З результатами та відеоогляди матчів Ліги націй за 14 листопада можна ознайомитися у нас на сайті.

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Футбол, Ліга націй УЄФА.

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