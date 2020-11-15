Ліга націй: де і коли дивитися матчі 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, в Лізі націй УЄФА відбудеться великий ігровий день. У центральному поєдинку туру Бельгія прийме Англію. Також варто відзначити перенесення матчу Румунія - Норвегія, яка не відбудеться через рішення норвезької влади не випускати збірну з країни. З розкладом всіх поєдинків за 15 листопада можна ознайомитися нижче.

Розклад матчів Ліги націй за 15 листопада:

Ліга націй УЄФА - Ліга A

19:00 Нідерланди - Боснія і Герцеговина - Футбол 1

21:45 Бельгія - Англія - Футбол 1

21:45 Данія - Ісландія

21:45 Італія - Польща - Футбол 2

Ліга націй УЄФА - Ліга B

16:00 Словаччина - Шотландія - Футбол 1

19:00 Болгарія - Фінляндія

19:00 Туреччина - Росія - Футбол 3

19:00 Уельс - Ірландія - Футбол 2

21:45 Австрія - Північна Ірландія - Футбол 3

21:45 Угорщина - Сербія

Румунія - Норвегія - перенесений

21:45 Чехія - Ізраїль

Ліга націй УЄФА - Ліга C

16:00 Північна Македонія - Естонія - Футбол 2

19:00 Албанія - Казахстан

19:00 Білорусь - Литва

19:00 Грузія - Вірменія

21:45 Молдова - Греція

21:45 Словенія - Косово

Крім того, за всіма матчами Ліги націй УЄФА можна спостерігати в режимі-live на сервісі oll.tv (потрібна підписка, - прим. Ред.).

З результатами та відеоогляди матчів Ліги націй за 14 листопада можна ознайомитися у нас на сайті.