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Люди бажають смерті: після матчу з Німеччиною Зінченко довелося закрити сторінку в Instagram

Люди бажають смерті: після матчу з Німеччиною Зінченко довелося закрити сторінку в Instagram
Оновлено 15:32 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко піддався жорсткій критиці з боку вболівальників після матчу 5-го туру Ліги націй УЄФА з Німеччиною.

Олександр провів не найкращий поєдинок у своїй кар'єрі, ставши одним з винуватців в декількох пропущених м'ячах жовто-синіх. Також погано справи у гравця йшли в атаці, де Олександр запоров кілька перспективних атак гостей. За словами Зінченка, після гри йому посипалися гнівні коментарі з боку фанатів, які нерідко бажали йому і його родині смерті.

"Читаючи весь бруд, який вилився на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, в черговий раз переконався, який у нас народ, і як вони вміють підтримувати. На щастя чи на жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже недозволено. за втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті.

Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальникам, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою ", - написав Зінченко на своїй сторінці в instagram, супроводивши пост фотографією з матчу з німцями.

 

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Все по темі:

Футбол, Олександр Зінченко, Збірна України, Збірна Німеччини.

Автор:

Телеграф
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