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Букмекери прогнозують збірної України пониження в класі в Лізі націй

Букмекери прогнозують збірної України пониження в класі в Лізі націй
Оновлено 16:28 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Інстаграм uafukraine

Найближчого вівторка, 17 листопада, збірна України проведе свій заключний матч поточного сезону Ліги націй. Протистояти команді Андрія Шевченка буде Швейцарія. У цьому поєдинку визначиться доля прописки в дивізіоні А в 4-й групі.

Напередодні букмекери дали свій прогноз на гру. На думку фахівців, збірна Швейцарії є беззаперечним фаворитом зустрічі і на неї можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70-1,74. Успіх жовто-синіх малоймовірний - коефіцієнт 4,75-5,00, нічийний результат оцінюється в 3,60-3,85.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна:

  • Парі-Матч: (перемога Швейцарії 1,74 - нічия 3,85 - перемога України 4,90)
  • Фаворит: (1,76 - 3,75 - 5,00)
  • William Hill: (1,70 - 3,60 - 4,75)

Прогноз "Телеграф Спорт" - 1: 1.

Раніше Телеграф повідомляв, що після матчу з Німеччиною Зінченку довелося закрити сторінку в Instagram.

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Все по темі:

Футбол, Збірна України, Збірна Німеччини, Ліга націй УЄФА.

Автор:

Телеграф
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