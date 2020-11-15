Букмекери прогнозують збірної України пониження в класі в Лізі націй

Найближчого вівторка, 17 листопада, збірна України проведе свій заключний матч поточного сезону Ліги націй. Протистояти команді Андрія Шевченка буде Швейцарія. У цьому поєдинку визначиться доля прописки в дивізіоні А в 4-й групі.

Напередодні букмекери дали свій прогноз на гру. На думку фахівців, збірна Швейцарії є беззаперечним фаворитом зустрічі і на неї можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70-1,74. Успіх жовто-синіх малоймовірний - коефіцієнт 4,75-5,00, нічийний результат оцінюється в 3,60-3,85.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна:

Парі-Матч: (перемога Швейцарії 1,74 - нічия 3,85 - перемога України 4,90)

Фаворит: (1,76 - 3,75 - 5,00)

William Hill: (1,70 - 3,60 - 4,75)

Прогноз "Телеграф Спорт" - 1: 1.

Раніше Телеграф повідомляв, що після матчу з Німеччиною Зінченку довелося закрити сторінку в Instagram.