Як у Львові вболівали за Бельгію в матчі Євро-2020 проти Росії: в мережу потрапило відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як на фан-зоні у Львові спостерігали за подіями матчу першого туру групового раунду чемпіонату Європи Бельгія - Росія.

На кадрах видно, як українські вболівальники відзначають кожен пропущений гол росіянами. Матч збірної РФ привернув чималу кількість глядачів, адже організатори пообіцяли наливати безкоштовно пиво за кожен пропущений гол команди Черчесова. Ролик був опублікований в TikTok "Брутальний футбол".

Ось така акція супроводжувала свято футболу у Львові:

Нагадаємо, що гра Бельгія - Росія проходила Санкт-Петербурзі і завершилася розгромною перемогою бельгійців. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цього матчу.

З повним розкладом і результатами всіх матчів Євро-2020 можна ознайомитися у нас на сайті.