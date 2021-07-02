Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо

Демографічна ситуація є одним з ключових викликів для майбутнього України - про це ще на початку року писав "Телеграф".

Спеціалісти з жахом констатують: населення стрімко старіє, молодь виїжджає закордон, а тривалість життя в нашій країні набагато нижча, ніж в Європі. Для прикладу, показник очікуваної тривалості здорового життя в Україні в 2019 році становив всього 61,7 років, в той час як в сусідній Польщі - 68 років, в Німеччині - 69,5, а у Франції - 71,2 роки.

Говорячи про сценарії виходу з демографічної петлі, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова висловила впевненість в необхідності пропаганди здорового способу життя.

"Я бачу тільки такі очевидні речі, як формування і поширення стандартів здорового способу життя. Ніяка медична реформа не забезпечить зростання тривалості життя, якщо ми будемо неправильно харчуватися, мати шкідливі звички, мало рухатися, сідати напідпитку за кермо чи порушувати правила дорожнього руху… Так довго можна перераховувати. Люди мають дотримуватися таких правил життя, а держава – формувати і популяризувати", – сказала Елла Лібанова в інтерв'ю "Телеграфу".

Дійсно, у великих містах спостерігається певний тренд до правильного харчування, відмови від шкідливих звичок та підтримання тіла у хорошій формі, однак, варто зізнатись, що темпи поширення цього тренду далекі від тих, які можуть щось кардинально змінити у здоров'ї нації. Прикладом для нас мають ставати такі країни, як Нідерланди, де величезна кількість спортивних шкіл, відкритих майданчиків для заняття спортом, а їзда на велосипеді є буденним ритуалом.

Прекрасним приводом для популяризації спорту міг би стати Чемпіонат Європи з футболу, де виступає і наша збірна, однак через пандемію дух спортивного свята не відчувається навіть в тих містах, які приймають матчі Євро-2020. І поки держава думає, великий бізнес вже бере на себе місію по об'єднанню нації навколо головної команди країни! На прикладі компанії Parimatch можна побачити, як же все-таки легко зробити щось дійсно круте, щось єднаюче і потужне, якщо просто є бажання.

Неймовірна атмосфера

Напередодні першого матчу команди Андрія Шевченка на перенесеному європейському чемпіонаті з'явилася по-справжньому шокуюча новина. Parimatch у колаборації з ФК "Шахтар" надав можливість киянам переглянути матч на стадіоні НСК "Олімпійський". Сказати, що вийшло неймовірно – промовчати. Фанати так скучили за атмосферою стадіонів, а техніку розташували настільки вдало, що склалось враження, ніби ти сидиш там, в Амстердамі, підтримуєш збірну, а твої гасла чує вся Європа!

Непідкупні емоції і шалений драйв від гри – це, мабуть, те, чого так не вистачало українцям протягом останнього ковідного року. А як сумували фанати за легендарною хвилею на "Олімпійському"!

Бонусом стали спортивні конкурси, вулична їжа і ефектна фура-трансформер під назвою "Кібертрак". Прямо в ній пройшли фінали змагань з CS:GO та Dota 2.

До речі, після фінального свистка "Кібертрак" відправився в турне по Україні і як Святий Миколай напередодні Нового року дарує свято вболівальникам з усіх регіонів України. Разом з VIVO, HyperX, Uklon та за підтримки Федерації Кіберспорту UESF компанія Parimatch реалізує потужний проєкт популяризації кіберспорту в Україні і завдяки "Кібертраку" кожен охочий може пограти у PlayStation або настільний теніс. А найкращі регіональні кіберспортивні команди мають унікальну можливість відчути атмосферу офлайн-змагань з CS:GO та Dota 2.

І хоч професійним видом спорту кіберспорт в Україні став лише нещодавно, його популярність в Україні не відстає від світових масштабів, а такі проєкти як "Кібертрак" дають можливість долучитись не лише жителям столиці і великих міст, а і всім охочим, незалежно від місця проживання. Чи не круто?!

Місія – об'єднати країну

Але повернемось до головної футбольної події року. 21 червня команда Андрія Шевченка грала заключний матч групового етапу проти збірної Австрії. На трибунах в Бухаресті 10 тисяч наших вболівальників за кількістю та рівнем гучності переважали суперників протягом всіх 90 хвилин. Однак що робити, якщо поїхати в Бухарест ти не можеш, а вболівати хочеться? Не обов'язково йти в найближчий бар чи паб – Parimatch спільно з адміністрацією ТРЦ "Гулівер" та міською владою надали можливість киянам та гостям столиці підтримати збірну всією сім'єю, і зробити це в самісінькому центрі Києва під час перегляду матчу на величезних екранах. Не просто величезних, а найбільших в Європі!

Футбол, посмішки і атмосфера щастя – це те, чого хоче дитина і чого так інколи не вистачає дорослим людям! Збірна грає – Рarimatch – об'єднує країну!

Дивом вийшовши до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи, команда Шевченка запалила в серцях мільйонів українців надію. Надію на перемогу, надію на боротьбу, очікування достойного футболу! Завдяки Parimatch, 29 червня на величезних екранах в центрі Києва знову був футбол. На Спортивній площі просто яблуку було ніде впасти! Активності від організаторів, чудова музика і якісний футбол від команди Шевченка зробили цей вечір по-справжньому чарівним. Це ті хвилини щастя в атмосфері СВОЇХ, які важко описати словами! На крик "Слава Україні" тисячі відповідали "Героям слава!". Після голів Зінченка та Довбика столицю буквально накривало звуковою хвилею! Це маленьке свято, яке зробило українців хоч на хвилинку щасливішими!

Чи варто казати, що спорт не обмежується футболом? Українці протягом всієї історії показували високі результати в силових видах спорту. Брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик – всі ці імена широко відомі на весь світ. Однак не лише боксерами славиться наша країна. В ніч на 12 червня амбасадор Parimatch – непереможний боєць ММА Ярослав Амосов зумів завдати своєму супернику чергову поразку та завоювати пояс Bellator. Безпрограшна серія Ярослава продовжується вже 26 поєдинків. 26 разів рефері підіймав його руку, оголошуючи переможцем.

По поверненню в Україну Амосова в аеропорту зустрічали більше сотні фанатів, а бренд Parimatch та ліга кулачних боїв "Mahatch" подарували українцю забрендований супербайк BMW з написами "Champion" та "26-0". Ярослав Амосов є прикладом для молоді, а Parimatch дає приклад іншим меценатам, доводячи, що підтримка наших спортсменів – це не гроші на вітер, а системна робота над брендом, іменем та репутацією цілої країни!

Ми можемо скільки завгодно говорити про необхідність спортивного виховання дітей, однак повинні в першу чергу показувати правильний приклад самостійно. Ще вчора 6-річний хлопчик у футболці збірної разом з батьком спостерігав за матчами Малиновського та Ярмоленка під "Гулівером", а вже завтра ЗА НЬОГО буде вболівати вся країна!

Аналогічно і з бізнесом. Можна вимагати низьких податків, допомоги від держави чи ще чогось, знаходячи виправдання своїм провалам, а можна будувати прозору структуру, мати ефективний бізнес і допомагати іншим ставати кращими. Заради себе, заради країни, заради майбутнього!

Крок за кроком Parimatch робить свій внесок у майбутнє здорової нації українців. І це дасть свій результат не зараз, а можливо через 5-10, а то й 15-20 років! Але робота "в довгу" йде, і це заслуговує поваги! Може колись нас знову буде 52 мільйони! Наступний такий крок буде зроблено вже 3 липня, коли збірна України гратиме матч ¼ фіналу Чемпіонату Європи. На Спортивній площі у Києві, біля ТРЦ “Гулівер” Parimatch організовує чергове фанатське свято! Приходь сам, та бери друзів! Вхід безкоштовний.