Parimatch продовжив спонсорський контракт із чернігівською “Десною”

Угоду ФК “Десна” та TM Parimatch перепідписали напередодні нового футбольного сезону 2021/2022, який розпочнеться 25 липня поєдинком проти одеського “Чорноморця”.

Це означає, що бренд продовжить бути титульним спонсором чернігівського клубу з розміщенням логотипу на футбольній формі, офіційному сайті та соцмережах команди.

У новому сезоні Parimatch планує посилити маркетингову складову “Десни” та збільшити кількість прихильників, як на трибунах, так і перед екранами. Крім того, умовами контракту передбачено більше соціальних активностей та акцій для всіх футбольних фанів.

“Ми дуже раді бачити “Десну” серед своїх партнерів. Чернігів завжди любив футбол і наші спільні проєкти це підтвердили. У наступних сезонах ми хочемо розширити нашу співпрацю й разом із клубом подарувати чернігівцям спортивну феєрію. Попереду багато роботи, яку вболівальники неодмінно оцінять. Це частина нашої стратегії сталого розвитку українського спорту”, — прокоментував продовження співпраці Head of sponsorship Parimatch Пилип Орлов.

За попередній період спільної роботи “Десна” вперше в історії клубу вийшла до єврокубків. А чернігівські вболівальники мали можливість подивитися на великих екранах не тільки трансляцію історичного матчу з німецьким Вольфсбургом, а й поєдинки Української збірної під час Євро 2020.

До оновлених спортивних активностей усі охочі зможуть приєднатися уже 25 липня. Стартова гра сезону з “Чорноморцем” розпочнеться о 19:30 на місцевому стадіоні ім. Гагаріна.

Parimatch — драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проєктів бренду — Національна збірна України з футболу, ФК «Шахтар», ФК «Десна», ФК «Львів», ФК «Металіст 1925», Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.