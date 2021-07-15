Скачать
Четвер, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
"Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо": в соцсетях - много недовольных (фото)
"Шахтер" украсил своей символикой Украинский Дом напротив стадиона "Динамо": в соцсетях - много недовольных (фото)

Parimatch продовжив спонсорський контракт із чернігівською “Десною”

Parimatch продовжив спонсорський контракт із чернігівською “Десною”
Оновлено 17:10 Сьогодні Телеграф

Parimatch продовжив спонсорський контракт із чернігівською “Десною”

Угоду ФК “Десна” та TM Parimatch перепідписали напередодні нового футбольного сезону 2021/2022, який розпочнеться 25 липня поєдинком проти одеського “Чорноморця”.  

Це означає, що бренд продовжить бути титульним спонсором чернігівського клубу з розміщенням логотипу на футбольній формі, офіційному сайті та соцмережах команди. 

У новому сезоні Parimatch планує посилити маркетингову складову “Десни” та збільшити кількість прихильників, як на трибунах, так і перед екранами. Крім того, умовами контракту передбачено більше соціальних активностей та акцій для всіх футбольних фанів. 

“Ми дуже раді бачити “Десну” серед своїх партнерів. Чернігів завжди любив футбол і наші спільні проєкти це підтвердили. У наступних сезонах ми хочемо розширити нашу співпрацю й разом із клубом подарувати чернігівцям спортивну феєрію. Попереду багато роботи, яку вболівальники неодмінно оцінять. Це частина нашої стратегії сталого розвитку українського спорту”,  — прокоментував продовження співпраці Head of sponsorship Parimatch Пилип Орлов. 

За попередній період спільної роботи “Десна” вперше в історії клубу вийшла до єврокубків. А чернігівські вболівальники мали можливість подивитися на великих екранах не тільки трансляцію історичного матчу з німецьким Вольфсбургом, а й поєдинки Української збірної під час Євро 2020. 

До оновлених спортивних активностей усі охочі зможуть приєднатися уже 25 липня. Стартова гра сезону з “Чорноморцем” розпочнеться о 19:30 на місцевому стадіоні ім. Гагаріна. 

Parimatch драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проєктів бренду Національна збірна України з футболу, ФК «Шахтар», ФК «Десна», ФК «Львів», ФК «Металіст 1925», Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Гліб Скрипченко
Автор: Гліб Скрипченко Журналіст
Перегляди: 32

Все по темі:

Десна, ФК Десна, Париматч, Український футбол.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся