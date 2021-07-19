Львівський "Рух" змушений буде грати "домашні" матчі в Києві

Львівський футбольний клуб "Рух", схоже, знайшов арену для проведення домашніх матчів чемпіонату України з футболу сезону 2020/21. За інформацією прес-служби львівської команди, колектив зможе проводити ігри УПЛ на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Спочатку "Рух" планував грати домашні матчі чемпіонату на стадіоні "Україна" у Львові, проте за пару тижнів до старту першості УАФ раптово змінило категорію арени, що унеможливило проведення матчів чемпіонату України на ній. В результаті львівська команда в зв'язку з цією ситуацією загрожувала виходом з УПЛ, однак, схоже, знайшла компромісне рішення грати домашні матчі в Києві.

"ФК "Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати", - говорить повідомлення на офіційному сайті львівської команди.

Новий сезон УПЛ стартує вже в найближчу п'ятницю, 23 липня. У першому турі "Рух" зіграє з в гостях з "Металістом-1925" (25.07.2021).

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