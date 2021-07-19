Львівський "Рух" нарешті знайшов домашній стадіон на сезон 2021/22

Футбольний клуб "Рух" буде проводити домашні матчі чемпіонату України 2021/22 на "Арені Львів". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Львівська команда потрапила в скандал у зв'язку з тим, що довгий час не могла оголосити свій домашній стадіон на сезон 2021/22. Команда спочатку не змогла домовитися з "Ареною Львів", потім стадіон "Україна", де хотів грати "Рух", втратив категорію, а разом з нею і статус арени, що може приймати матчі УПЛ. Руку допомоги протягнуло "Динамо", однак і тут "Рух" чекала невдача. У підсумку тільки після втручання львівської влади футбольний клуб таки зумів домовитися зі "Львів-Ареною" про оренду.

За кожен матч на "Арені Львів" "Рух" буде платити 210 000 грн. Оплата підігріву буде відбуватися на умовах клубу.

"ФК "Рух" гратиме на Арені "Львів". Сьогодні сторони підписали офіційну угоду. Паралельно працюємо над великим меморандумом про співпрацю та взаєморозуміння між трьома футбольними клубами, двома стадіонами та містом", - написав міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що "Динамо" було згодне на те, щоб "Рух" проводив свої домашні матчі у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.