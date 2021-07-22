Parimatch – новий титульний партнер рівненського народного клубу “Верес”

Чемпіон Першої ліги 2020-2021 НК “Верес” та лідер беттінг-індустрії України Parimatch домовилися про стратегічне партнерство терміном на три роки – до 2024 року. Parimatch, як новий титульний партнер народного футбольного клубу “Верес”, в рамках стратегії сталого розвитку українського спорту допомагатиме популяризувати футбол, підтримуватиме молоді таланти і розвиток інфраструктури у Рівненській області.

Нагадаємо, НК “Верес” та Parimatch вже мають досвід успішної співпраці. Навесні цього року лідер беттінг-індустрії України підтримав перше в Україні IPO футбольного клубу – розміщення акцій народного футбольного клубу з Рівного.

“Нам імпонують амбіції та міжнародна експертиза Parimatch, їх підхід до розвитку спорту. Тому коли виникла ідея об’єднати зусилля, у нас не було ані крихти сумнівів. Наша команда прагне запозичити досвід кращих європейських клубів, з якими співпрацює Parimatch. Термін угоди на три роки свідчить, що ми прагнемо побудувати міцний футбольний альянс, який допоможе зробити наш футбол кращим”, – зазначив президент народного клубу “Верес” Іван Надєїн.

“Верес минулого сезону продемонстрував яскравий і цікавий футбол, а також відмінно показав себе у маркетингу і в роботі зі своєю аудиторією. Ця незвичайна для України суміш футболу і нестандартних підходів до маркетингу нас зацікавила Ми хочемо допомогти розвинути цю історію і надати свій досвід для розширення можливостей клубу. Віримо, що в цьому сезоні “Верес” гідно виступить в УПЛ. Такі клуби - яскравий приклад розвитку футболу в регіонах і нам би хотілося підтримувати такі ініціативи”, – підкреслив Head of sponsorship Parimatch Пилип Орлов.

Відповідно до Угоди про партнерство, два бренди спільно просуватимуть принципи чесної гри, залучатимуть молодь до гри у футбол, сприятимуть покращенню спортивної інфраструктури.

Очікується, що вже у сезоні 2021-2022 народний клуб “Верес” зможе зіграти перші матчі на домашньому стадіоні “Авангард” у Рівному. Також найближчим часом розпочнеться будівництво клубної бази.

«Верес» (Рівне) – український футбольний клуб, чемпіон Першої ліги 2020-2021. Клуб заснований у 1957 році. Учасник вищої ліги України в сезонах 1992/93 — 1994/95, 2017/18. Півфіналіст Кубка України 1993/94.

Parimatch – всесвітньо відомий бренд зі спортивного беттінгу. Одна з найпопулярніших інноваційних онлайн платформ для ставок у Європі та світі. Компанію Parimatch було засновано в Києві в 1994 році. Parimatch Ukraine є частиною глобального холдингу Parimatch та найбільшим меценатом спорту в Україні. Бренд є драйвером розвитку найбільших спортивних проектів країни: Національної збірної України з футболу, ФК «Шахтар», Федерації баскетболу України, Української хокейної ліги, аматорського спорту й ін. Компанія є лауреатом великої кількості світових та всеукраїнських премій: “SBC awards”, “Effie Awards”, “Людина Року” й ін. Бренд активно розвиває соціальні проекти в межах діяльності фонду Parimatch Foundation.