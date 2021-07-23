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Parimatch - офіційний спонсор "Чорноморця"

Parimatch - офіційний спонсор "Чорноморця"
Оновлено 08:42 Сьогодні Телеграф

Новий футбольний сезон "Чорноморець" почне з новим офіційним спонсором - лідером беттінг-індустрії та першим офіційним онлайн букмекером України Parimatch.

Партнерство одного із найпопулярніших клубів країни та головного українського драйвера спорту ще більше посилить популяризацію футболу в регіоні. Цей альянс підвищить інтерес глядачів до спорту і приверне молодь до занять футболом.

Чорноморець_Parimatch

У планах ФК "Чорноморець" і Parimatch проведення спільних акцій, спрямованих на популяризацію гри мільйонів в рамках стратегії сталого розвитку. Успішність заходів і акцій гарантована славною історією головного футбольного бренду Одеси, а також репутацією, досвідом і міжнародною експертизою бренду Parimatch.

Чорноморець_Parimatch

Генеральний директор ФК "Чорноморець" Анатолій Місюра: "З таким амбітним партнером у "Чорноморця" є майбутнє, і ми готові ставити перед клубом найсміливіші завдання. Дуже хочемо, щоб у нас все вийшло в найкращому вигляді. Щоб ми розвивалися і разом створили футбол, який приносить задоволення нашим уболівальникам. А вони будуть з радістю відвідувати стадіон і підтримувати команду "моряків" весь чемпіонат і в будь-яку погоду".

Чорноморець_Parimatch

"Ми раді сьогодні почати відмінну футбольну історію між Parimatch і "Чорноморцем". Ми прекрасно розуміємо потенціал футбольної аудиторії в місті та хочемо прийти через 3-4 роки до повних стадіонів на матчах не тільки топ команд, але і в середньому по чемпіонату. Зараз ми спільно з клубом розробляємо кроки для розвитку нашої співпраці на різних рівнях і поступово почнемо все активніше залучатися до життя міста. Наше з клубом завдання - щоб футбольні матчі "Чорноморця" були невід'ємною частиною дозвілля Одеси", - сказав Head of sponsorship Parimatch Пилип Орлов.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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