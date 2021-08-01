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Шевченко заявив, що йде зі збірної України з футболу: "мій контракт закінчився". Що ж говорять в федерації?

Шевченко заявив, що йде зі збірної України з футболу: "мій контракт закінчився". Що ж говорять в федерації?
Оновлено 16:31 Сьогодні Телеграф

Легенда українського футболу Андрій Шевченко залишає посаду тренера збірної України.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

"Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни", - написав він.

Шевченко додав, що за ці п'ять років українська збірна довела, що може грати в сучасний футбол.

Він також подякував керівництву УАФ, гравцям і фанатам.

"Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - зазначив він.

Під його постом зібралися безліч коментарів зі словами подяки і підтримки. Відзначився там і офіційний акаунт УАФ, який залишив короткий коментар з жовтим і синім сердечками.

На офіційних ресурсах УАФ коментаря щодо відставки Шевченко поки не було.

Як повідомлялося раніше, Шевченко ще 11 липня натякнув, що має намір покинути пост тренера збірної і стати тренером футбольного клубу.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Футбол, УАФ, Андрій Шевченко.
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