"Шахтар", "Зоря" і "Колос" дізналися суперників в єврокубках: результати жеребкувань

У понеділок, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Їх результати оприлюднені прес-службою УЄФА.

Свого суперника дізнався і донецький "Шахтар".

Клуб 2 та 10 серпня зіграє з бельгійським "Гентом". Якщо зустріч закінчиться на користь української команди, то їй доведеться зустрітися з переможцем пари "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія).

Інші пари ЛЧ виглядають наступним чином:

"Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)

"Клуж" (Румунія) / "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "Славія" (Чехія)

"Мальме" (Швеція) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Олімпіакос" (Греція) / "Лудогорець" (Болгарія)

"Црвена Звезда" (Сербія) / "Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Хорватія) / "Легія" (Польща)

Переможці плей-офф відправляться в групові ігри ЛЧ, а ті, хто програв - в ЛЄ.

До того ж право виступати в груповому етапі ЛЧ вже заслужили 26 команд, серед яких і київське "Динамо".

У групі Ліги Європи від України грає "Зоря". Їй належить зустрітися з переможцем пари "Рапід" (Австрія) - "Анортосіс" (Кіпр). Ігри відбудуться 19 і 26 серпня.

Інші пари ЛЄ виглядають наступним чином:

"Рандерс" (Данія) - "Галатасарай" (Туреччина) / "Сент-Джонстон" (Шотландія);

"Яблонець" (Чехія) / "Селтік" (Шотландія) - АЗ (Нідерланди);

"Фенербахче" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан) / ХІК (Фінляндія);

"Мура" (Словенія) / "Жальгіріс" (Литва) - "Штурм" (Австрія);

"Омонія" (Кіпр) / "Флора" (Естонія) - "Антверпен" (Бельгія);

"Олімпіакос" (Греція) / "Лудогорець" (Болгарія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / "Слован" (Словаччина);

"Мальме" (Швеція) / "Рейнджерс" (Шотландія) - "Кайрат" (Казахстан) / "Алашкерт" (Вірменія);

"Ференцварош" (Угорщина) / "Славія" (Чехія) - "Динамо" (Хорватія) / "Легія" (Польща);

"Црвена Звезда" (Сербія) / "Шериф" (Молдова) - "Клуж" (Румунія) / "Янг Бойз" (Швейцарія)

Також стало відомо з ким зіграє "Колос" з Ковалівки в раунді плей-офф Ліги конференцій.

5 і 12 серпня команда зіграє проти "Шахтаря" (Казахстан). Якщо зустрічі завершаться перемогою, то далі "Колоса" чекає зустріч з переможцем пари "Спартак" (Словаччина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль).

Раніше Телеграф писав про розклад результати матчів другого туру УПЛ.