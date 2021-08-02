"Шахтар", "Зоря" і "Колос" дізналися суперників в єврокубках: результати жеребкувань

У понеділок, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Їх результати оприлюднені прес-службою УЄФА.
Свого суперника дізнався і донецький "Шахтар".
Клуб 2 та 10 серпня зіграє з бельгійським "Гентом". Якщо зустріч закінчиться на користь української команди, то їй доведеться зустрітися з переможцем пари "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія).
Інші пари ЛЧ виглядають наступним чином:
До того ж право виступати в груповому етапі ЛЧ вже заслужили 26 команд, серед яких і київське "Динамо".
У групі Ліги Європи від України грає "Зоря". Їй належить зустрітися з переможцем пари "Рапід" (Австрія) - "Анортосіс" (Кіпр). Ігри відбудуться 19 і 26 серпня.
Інші пари ЛЄ виглядають наступним чином:
Також стало відомо з ким зіграє "Колос" з Ковалівки в раунді плей-офф Ліги конференцій.
5 і 12 серпня команда зіграє проти "Шахтаря" (Казахстан). Якщо зустрічі завершаться перемогою, то далі "Колоса" чекає зустріч з переможцем пари "Спартак" (Словаччина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль).
Раніше Телеграф писав про розклад результати матчів другого туру УПЛ.