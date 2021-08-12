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Parimatch презентував партнерство з офіційним фан-клубом “Челсі” в Україні

Parimatch презентував партнерство з офіційним фан-клубом “Челсі” в Україні
Оновлено 12:50 Сьогодні Телеграф

Parimatch та англійський гранд “Челсі” підписали угоду на 3 сезони та стали офіційними партнерами. В рамках масштабної угоди сторони оголосили про роботу над приверненням уваги українських вболівальників до яскравого та непоступливого англійського футболу.

11 серпня перед матчем за Суперкубок УЄФА беттінг-компанія презентувала партнерство з офіційним фан-клубом “Челсі” в Україні. Вболівальники та Parimatch разом працюватимуть над популяризацією англійської команди серед футбольної спільноти та різними активностями. У майбутньому для всіх прихильників “аристократів” з'явиться більше можливостей для переглядів матчей та підтримки улюбленої команди.

“Ставши партнером Челсі, Parimatch, компанія заснована в Україні, стала в один ряд зі світовими іменами. Це не лише про спорт і маркетинг, це про довіру і амбіції Parimatch. Ми хочемо дати приклад європейського менеджменту і працювати разом з футбольними фанами заради розвитку вітчизняного спорту та іміджу України у світі”, - поділилися планами компанії генеральна директорка Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Після урочистої частини, вболівальники разом коментатором АПЛ Іваном Громіковим та  експертом з іспанського футболу Роберто Моралесом, оцінили шанси “Челсі” та “Вільярреалу” на виграш у Суперкубку. Звичайно, більшість аргументів схиляла до перемоги “синіх”, які виграли Лігу чемпіонів та змогли непогано проявити себе під час товариських матчів для підготовки до сезону.

Експерти виявилися праві, “Челсі” хоч і нервово, але переграв іспанську команду та поповнив колекцію трофеїв. Все вирішилося у серії пенальті, де воротар “синіх” був вправніший. До цього англійці 5 разів грали у Суперкубку УЄФА, але змогли перемогти лише раз. Тепер безвиграшна серія перервана, вболівальники шаленіють.

Вже незабаром “сині” зіграють в рамках англійської Прем’єр ліги проти “Ліверпуля”. Фанати з нетерпінням очікують на надпринциповий матч, а Parimatch готує нові активності.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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