Скачать
П'ятниця, 13.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)

Мессі в ПСЖ і Лукаку в Челсі: найдорожчі трансфери цього літа

Мессі в ПСЖ і Лукаку в Челсі: найдорожчі трансфери цього літа
Оновлено 16:56 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Нещодавно всіх футбольних фанатів світу розбурхала новина про те, що легенда "Барселони" Ліонель Мессі переходить до французького "ПСЖ".

Але доки про деталі контракту відомо не так вже й багато, тож пропонуємо ознайомитися з найдорожчими трансферами літа 2021 року.

Варто відзначити, що не менші пристрасті вирували навколо новини про перехід бельгійця Ромелу Лукаку з "Інтера" в "Челсі". Контракт на 115 мільйонів євро став найдорожчим в історії Серії А, однак бельгієць займає лише друге місце в рейтингу.

А ось на першому місці розташувався лівий вінгер "Астон Вілли" Джек Гріліш, який за 117,5 мільйонів євро йде в "Манчестер Сіті". І ця сума є абсолютним рекордом для британських футболістів.

На третьому місці рейтингу влаштувався правий вінгер "Боруссії Д" Джейдон Санчо. Його перехід в "Манчестер Юнайтед" обійдеться клубу в 85 мільйонів євро.

Крім Мессі "ПСЖ" посилиться і марокканським правим захисників Ашрафом Хакимі. Вартість його переходу з "Інтера" становить 60 мільйонів і це дозволило йому зайняти четверте місце в рейтингу.

Трохи менше віддали за перехід Бена Уайта з "Брайтона" в "Арсенал" (Лондон). Він розташувався на п'ятому місці з сумою в 58,5 мільйона євро.

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ повідомили, що Ліонель Мессі підписав з "ПСЖ" контракт за схемою "2 + 1", тобто на два роки і з можливістю продовження ще на рік. За попередньою інформацією він там буде отримувати 35 мільйонів євро в рік без урахування бонусів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 54

Все по темі:

Ромелу Лукаку, Лионель Месси, Футбол, Ашраф Хакими, Джейдон Санчо, Джек Грилиш, Бен Уайт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зінченко - найбільш низькооплачуваний футболіст "МанСіті": скільки отримує українець і його колеги (фото)
02 АФУ та Parimatch офіційно підписали договір про співпрацю
03 Мессі в ПСЖ і Лукаку в Челсі: найдорожчі трансфери цього літа
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся