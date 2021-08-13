Мессі в ПСЖ і Лукаку в Челсі: найдорожчі трансфери цього літа

Нещодавно всіх футбольних фанатів світу розбурхала новина про те, що легенда "Барселони" Ліонель Мессі переходить до французького "ПСЖ".

Але доки про деталі контракту відомо не так вже й багато, тож пропонуємо ознайомитися з найдорожчими трансферами літа 2021 року.

Варто відзначити, що не менші пристрасті вирували навколо новини про перехід бельгійця Ромелу Лукаку з "Інтера" в "Челсі". Контракт на 115 мільйонів євро став найдорожчим в історії Серії А, однак бельгієць займає лише друге місце в рейтингу.

А ось на першому місці розташувався лівий вінгер "Астон Вілли" Джек Гріліш, який за 117,5 мільйонів євро йде в "Манчестер Сіті". І ця сума є абсолютним рекордом для британських футболістів.

На третьому місці рейтингу влаштувався правий вінгер "Боруссії Д" Джейдон Санчо. Його перехід в "Манчестер Юнайтед" обійдеться клубу в 85 мільйонів євро.

Крім Мессі "ПСЖ" посилиться і марокканським правим захисників Ашрафом Хакимі. Вартість його переходу з "Інтера" становить 60 мільйонів і це дозволило йому зайняти четверте місце в рейтингу.

Трохи менше віддали за перехід Бена Уайта з "Брайтона" в "Арсенал" (Лондон). Він розташувався на п'ятому місці з сумою в 58,5 мільйона євро.

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ повідомили, що Ліонель Мессі підписав з "ПСЖ" контракт за схемою "2 + 1", тобто на два роки і з можливістю продовження ще на рік. За попередньою інформацією він там буде отримувати 35 мільйонів євро в рік без урахування бонусів.