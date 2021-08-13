Серветку зі сльозами Мессі продають за мільйон доларів: чим вона так цінна

У неділю, 8 серпня, легенда футболу Ліонель Мессі попрощався з "Барселоною", в якій провів всю свою кар'єру. Під час прес-конференції аргентинець не став стримувати емоції і розплакався. Однак тепер серветка, в яку висякався футболіст, стала цінним лотом на аукціоні.

Оголошення про продаж тієї самої серветки "з соплями Мессі" з'явилося на сайті аргентинського онлайн-аукціону Mercado Libre.

"З генетичним матеріалом від Ліонеля Андреса Мессі, придатного для майбутнього клонування. Розміри 20см х 20см. Пом'ятий, але в хорошому стані", - сказано в підписі до лоту.

Торги стартують з 1 мільйона доларів (26,7 млн гривень).

Як повідомлялося раніше, у французькому ПСЖ Мессі гратиме наступні два роки, крім того є можливість продовжити контракт ще на рік. Також відомо, що за кожен рік в цьому клубі аргентинець буде отримувати 35 мільйонів євро.