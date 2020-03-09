Бондаренко виграла парний турнір WTA у Монтерреї

Новини спорту:Українка Катерина Бондаренко стала переможницею турніру WTA у Монтерреї в парному розряді.

Українка Катерина Бондаренко і Шерон Фішман з Канади виграли турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У фінальному матчі парного розряду Бондаренко і Фішман за півтори години здобули вольову перемогу над японкою Мію Като і китаянкою Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.

Катерина Бондаренко і Шерон Фішман зіграли другий фінал поспіль на турнірах WTA. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) українсько-канадський дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос, яких цього разу обіграв у чвертьфіналі.

Для 33-річної Катерини Бондаренко це перший парний титул в WTA з 2009 року. В активі української тенісистки перемоги разом з сестрою Оленою в парній сітці в Празі (2009), Парижі (2008) і на Відкритому чемпіонаті Австралії (2008).