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Бондаренко виграла парний турнір WTA у Монтерреї

Бондаренко виграла парний турнір WTA у Монтерреї
13:40 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Українка Катерина Бондаренко стала переможницею турніру WTA у Монтерреї в парному розряді.

Українка Катерина Бондаренко і Шерон Фішман з Канади виграли турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У фінальному матчі парного розряду Бондаренко і Фішман за півтори години здобули вольову перемогу над японкою Мію Като і китаянкою Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.

Катерина Бондаренко і Шерон Фішман зіграли другий фінал поспіль на турнірах WTA. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) українсько-канадський дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос, яких цього разу обіграв у чвертьфіналі.

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Для 33-річної Катерини Бондаренко це перший парний титул в WTA з 2009 року. В активі української тенісистки перемоги разом з сестрою Оленою в парній сітці в Празі (2009), Парижі (2008) і на Відкритому чемпіонаті Австралії (2008).

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АТР, Тенис, Катерина Бондаренко, Новини тенісу, Новини спорту.
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