Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до списку журналу Forbes

Новини спорту:Видання представило список найуспішніших представників різних сфер життя.

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до топ-30 найуспішніших і найперспективніших представників категорії "Спорт та ігри" за версією авторитетного журналу "Forbes".

Відзначимо, що в цій категорії було вікове обмеження до 30 років.

Наприклад, в топ-30 також опинився футболіст "Арсенала" Ектор Бельерін, діючий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен і словенський баскетболіст Лука Дончіч. Зі світу тенісу, крім Світоліної, присутня екс-перша ракетка світу Симона Халеп з Румунії.

Нагадаємо, зовсім недавно Світоліна виграла титул в Монтерреї.